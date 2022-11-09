比特幣價格自去年稍晚攀登頂峰後便直線下墜，挖礦越來越無利可圖，業者賤價拋售挖礦設備，效率最高的挖礦機器要價較去年暴跌將近80％。

根據加密幣價格追蹤網站CoinDesk顯示，比特幣9日挫低10.3％，報17,695.32美元。今年迄今比特幣重挫62％。

挖礦服務公司Luxor Technology指出，目前每100哈希值（hashrate）的成本為24美元，較去年的106美元崩跌77％。哈希值為衡量挖礦機器運算能力的指標。

包括Core Scientific在內的挖礦公司 在加密幣價格狂飆時快速擴張，有時更借款上億美元購買硬體設備和建造倉庫，以存放挖礦機器。在比特幣和加密幣價格飛漲時，舉債添購挖礦設備仍可獲利。

隨著美國聯準會（Fed）今年開始緊縮貨幣政策，科技類股和加密幣等風險性資產吸引力下滑，價格大幅下挫。比特幣價格較去年大跌約7成，挖礦公司的費用和債務負擔超過收入，部分業者唯一的籌錢方法就是出售設備。

全球大型挖礦公司之一的Core Scientific，9日表示無力償還數筆設備貸款和其他融資，預期到了年底現金就會告磬。破產疑慮引發該公司股價重摔，今年迄今跌幅逼近99％。

其他挖礦公司股價也遭遇逆風。TeraWulf同期狂瀉93％；Stronghold Digital Mining崩跌94％；Riot Blockchain重挫74％；Hut 8 Mining挫低70％。

另有一些業者被迫出售剛到手的新設備。Argo Blockchain上周表示擬出售3,800台全新的機器來籌資，部分設備甚至還沒有拆封。

Luxor營運長維拉（Ethan Vera）指出，目前市場充斥著像Argo一樣的賣家。西半球大型買家只有30多家，幾乎人人都是賣家。

挖礦設備賤價求售吸引部分買家興趣，數位資產管理公司灰度投資（Grayscale Investments）即是其中之一。該公司設立基金專門收購和營運這些折價求售的挖礦設備。