曾參與上海與加州迪士尼城堡建設工作的豪門國際開發董事長簡廷在，近期回台推動ESG未來城，並呼籲建築業革新。他表示，使用已獲多個先進國家使用的GMRC矽石板當主要建材，不僅可以減少建材製造中的多重汙染工序，及建築工地的許多準備工作，達成「建築廠業化」，還可以省下更多成本，更符合環保，幫助企業達到ESG標準。

簡廷在過去帶領豪門參與澳門威尼斯人酒店、香港迪士尼、香港海洋公園、新加坡環球影城等多項知名建案，這幾年響應政府提倡鮭魚返鄉，與11位台商攜手回台成立環球國際文創公司，希望在台打造ESG未來城，成為國際知名觀光景點。

根據簡廷在介紹，GMRC循環再生特殊永續材料，使大板帷幕施工安裝更簡便，減少傳統的建築工序，如板模、綁鋼筋、灌水泥漿、折板模、批水泥層、貼磁磚、鷹架等，省下巨大成本。GMRC技術可促進「建築廠業化」，建築業革新。

簡廷在進一步表示，GMRC循環再生材料，具有壽命長、防污、耐候性佳、耐溫、隔熟、抗彎、抗壓、可塑性超靈活等特點，可以任意發揮創意塑型，可以做成「看似竹筒而不是竹筒、看似木頭而不是木頭、看似石頭而不是石頭，但是是比木頭石頭還要耐用的永續材料」的建材，表面看起來可具石材或木材的質感效果，又可突破天然材料無法做成巨大板帷幕的缺點，又有隔熱、斷冷保溫效果，而且「不燃不腐」。

簡廷在說，GMRC矽石板帷幕循環再生工藝技術已獲英美、杜拜、澳洲、澳門、香港、新加坡等國的企業引用多年，已經使用成熟達十多年之久，驗證了GMRC產品品質可以與建築體共存，亦推動ESG循環再生材料，英國等多國政府早已全面推廣鼓勵使用。

簡廷在過去將GMRC技術成功用於美國加州迪士尼新建工程帷幕、澳洲的科技大樓及皮特街南部車站大樓GMRC外包裝、上海迪士尼城堡，澳門威尼斯人酒店等多個知名工程。

簡廷在說，近期台灣受到勞動力短缺和物價上漲問題，以及面臨台灣加入全球化淨零碳排趨勢，他呼籲傳統保守建商需提前導入ESG綠能永續新建材、新技術，一起推動環境永續、社會責任，及公司治理。