國人還不習慣小額存保障。據壽險公會統計，金管會推動、基富通規劃的好好退休保障型保單平台，從去年9月到今年9月底，共銷售2,438張主約保單，加計附約也僅2,531張，不到今年前九月壽險新契約件數的0.04％，若以壽險網路投保來看，保障平台的保單件數占約2％，保費則不到前九月網投新契約保費的4％。

由於這個好好退休保障平台，只上架13家壽險公司的定期壽險、小額終老及重大傷病險，訴求身故保障或罹病單筆給付，壽險業者分析銷售量低的三大原因，一是先前在基富通好享退平台上都是定期定額存基金的投資人，對定期定額存保障，仍不熟悉；二是定期壽險、小額終老及重大傷病本就不是熱賣商品，且保費較低；三是壽險公司尚未兼顧到這個銷售通路。

據壽險公會統計，去年9月到今年9月，好好退休保障平台賣出最多的是定期壽險，共1,453張，新契約保費近599萬元，件數第一名是國泰人壽，第二名富邦人壽，笏三名是台灣人壽，第四名是中國人壽，保費第一名則是台壽，第二是國壽，第三是中壽，第四才是富壽。

第二大保單是重大疾病健康險，一年共賣出857張，新契約保費266萬元，件數第一名是富壽，第二到第四是國壽、中壽及台壽，保費前四名依序是富壽、中壽、國壽及台壽。

至於人一生最多可以買三張，保額最高70萬元的小額終老保單，在此平台上主約賣了128張，附約93張，件數前三名是台壽、中壽與國壽，新契約前二名是國壽與台壽。

在此平台上架保單的13家壽險公司，除了國壽、富壽、中壽及台壽外，亦有南山人壽、新光人壽、三商美邦人壽、全球人壽、保誠人壽、第一金人壽、元大人壽、遠雄人壽及宏泰人壽。