14年後捷運恐怕不用再廣設深藍色博愛座，因為2036年台灣老年人口將逾28％，滿街都是銀髮，行政院政務委員林萬億9日表示，台灣目前要跨過兩大關，一是2026年老年人口達20.8％，即超高齡國家，第二就是2036年的極高齡國家，屆時70歲將不能稱為「老翁」，捷運上1/3乘客都逾65歲，應仍算高活動力人口，不需要讓座。

林萬億並表示，隨著人口快速老化，生產人力大量減少，他引用美國研究單位Milken在2020的報告指出，65歲以上高齡者每延長一年工作時間，死亡率可降低11％，但台灣目前65歲以上人口就業率在去年僅9.2％，比美國、日本、南韓都低，呼籲民眾不要在65歲就「急流勇退」，企業亦可對高齡員工多點互動，為企業留住經驗及競爭力。

林萬億是參與由台灣人壽主辦的「2022銀髮金融論壇」時，發表「超高齡社會的挑戰與因應：銀髮金融的機遇」，強調全球正快速老化，2020年60歲人口已超過未滿5歲人口數，2030年就會超過未滿10歲，代表老化速度快過生育速度，到2050年全球60歲以上人口將近21億人，占率達22％。

林萬億表示，日本在2019年就是全球第一個進入極高齡國家，即65歲以上人口占比超過28％，到2022年已接近30％，而亞洲人口老化速度快於歐美，日本之後就是南韓與台灣，且老老人即80歲以上長者增加速度又快過65歲以上人口增加速，面對人口快速老化，很多社會基礎制度都要調整，60歲將不是「阿伯」或「阿嬤」，仍能上網、仍需興社會互動與學習，甚至可繼續工作超過65歲。

因為人口高齡化，將帶來很多挑戰與機會，行政院積極修正高齡社會白皮書，如銀髮產業發展、創造就業機會、增加潛在人力資源，但林萬億亦說挑戰亦不小，即財務壓力上升，不止是政府相關退休或勞保基金、健保的財務壓力增加，高齡者個人是否為退休或晚年準備好充夠資金？勞動力減少及衍生的高齡照護壓力，都是未來要面對的問題。

林萬億表示，行政院訂出的「因應超高齡社會對策方案」，這是因應人口老化的中期目標，共有37項行動策略、105個具體措施，四年計畫即是從2023年到2026年，共涉及15個部會，政府將投入大量資源，努力將銀髮問題化為機遇。

林萬億並呼籲保險業者應推出「平價商業長照險」，來彌補健保的不足，以2020年為例，健保醫療總點數中，老年人口占16.07％，使用健保點數卻高達39.37％，同時很多自費醫療保健支出，占台灣家庭支出的34％，高於德國、英國、瑞典的12％到14％之間，亦比南韓的29.％高，政府需要保險業的協助，林萬億說：「聽說保險公司因防疫險昏頭轉向，不想作（平價長照險），企業不可以這樣！」