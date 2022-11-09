馬來西亞網紅蕭佩兒（Siew Pui Yi、糖糖），擁有超巨型上圍和翹臀，不科學的火辣身材狂吸粉絲，在 Instagram有1875萬粉絲，影響力驚人，被封為「大馬波神」，時常會透過社群平台放送美照的她，近期飛到日本旅遊，她曬出看球賽的照片，背影照讓網友們都暴動了。

蕭佩兒昨（8日)於Instagram發文：「Pshhh…Let’s watch the game（讓我們看比賽）」，她在溫泉飯店打卡，只見飯店房間有掛畫和花瓶，地上鋪著榻榻米，裝潢相當古樸，蕭佩兒跪坐在粉色枕頭上，一手握著遙控器，相當專注地看著眼前的電視機，裡面正在播放日本職棒賽況，身材火辣的她穿著粉色針織衫，背後大挖空的設計很是大膽，不但從背露到腰，連一半的蜜桃臀都露出來，渾圓曲線讓網友看到目不轉睛。

蕭佩兒一張背影照就讓網友暴動了。（圖／ms_puiyi Instagram）

照片一曝光，迅速吸引56.9萬人按讚，許多網友留言：「誰還看比賽啊」、「我只看著妳」、「注意力都被妳吸走了」、「這身材太辣了」、「裙子後面有破洞」。

蕭佩兒剛開始是以清純形象在YouTube頻道露面，拍攝旅遊Vlog、化妝及生活影片等，直到近年改走性感風，衣服穿得越來越少，人氣不減反暴增，2016年被馬來西亞雜誌選為「國內百大性感女性」之一，更在2017年代表馬來西亞參加網紅亞洲超級挑戰賽，成功奪下第三名好成績，過去兩年推出三本寫真集都很暢銷，順利轉型為世界級網紅。不過她曾前往英國大英博物館拍照留念，拍照過程掀起衣服露出裡面的傲人上圍與古物合照，被當地媒體批評不尊重文化，行為頗具爭議。