烏克蘭南部的刻松(Kherson)決戰在即，俄羅斯部隊下定決定要守住，不過在此時，俄羅斯扶持的刻松州副州長史特雷穆索夫(Kirill Stremousov)意外身亡，據說是死於交通事故，不過烏克蘭「鋤奸隊」在俄佔區一直相當活躍，也可能是遭到暗殺。

支持戰爭的俄羅斯網誌作者皮格夫(Semyon Pegov)在個人的電報網( Telegram)寫道，史特雷穆索夫的事故發生在漢尼切斯克(Henichesk)附近，該鎮位在亞速海邊。

史特雷穆索夫以其強烈的反烏克蘭言論而聞名，自俄羅斯入侵以來，他的親俄立場立即獲得俄羅斯的重用，指派為刻松地區的副州長，但同時，他也受到美國和歐盟的制裁，凍結其海外資產。

You can't make this up. Kirill Stremousov, the Russian chief puppet of Kherson, is dead. According to the Kremlin it was a car accident. Maybe his car got thrown out out a window.



The long knives are out. #Kherson #Ukraine pic.twitter.com/7KHIB5Dn4z — (((Tendar))) (@Tendar) November 9, 2022

即將可能發生決戰的地點是刻松州首府刻松市，離他的事故地方相當遠，而且他也不是刻松市的官員，因此這起事故應該與決戰無關。

但是，自戰爭以來，那些遭到佔領的淪陷區裡，出現了一系列針對俄羅斯任命官員的暗殺行動，雖然無法證實，但烏克蘭的「敵後鋤奸隊」應該確實存在。

比如，史特雷穆索夫的上司，俄羅斯指派的刻松州長薩爾多 (Vladimir Saldo)，在8月的時候因身體不適而送醫。據報導，他在吃了新廚師準備的飯菜後，感覺渾身發麻，趕緊送醫診治。俄羅斯國防部當時表示，他可能吃下了麻痺型毒藥。