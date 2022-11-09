國民黨北市議員徐巧芯質疑民進黨台北市長候選人陳時中鹹豬手。粉專「無良公關公司」今晚再PO出一份文件，當中提及要找狗仔跟拍縣市長候選人，文件上有徐巧芯簽名，徐巧芯批評「綠營側翼造假抹黑」，晚間在PTT透露已提告5項罪名。

徐巧芯在PTT指出，自己正在松山分局報案，提告以下5項：意圖使人不當選而散佈謠言罪（公職人員選罷法104條，五年以下有期徒刑）、偽造私文書罪（刑法210條，五年以下有期徒刑）、偽造署押罪（刑法217條，三年以下有期徒刑）、行使偽造私文書罪（刑法216條，五年以下有期徒刑）加重誹謗罪（刑法311條，二年以下有期徒刑）。

徐巧芯說，目前確定提告的有：無良公關公司、謝立聖插畫、靠北柯萊兒、日本語教室周若珍、海人。「以及其他一般帳號，凡事分享的、跟著講的我全部都會見一個告一個。」

徐巧芯酸說，無良公關公司有跟林靜儀直播過，警方一定找得到人，立法委員應該不會不配合警方辦案吧？