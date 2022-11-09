美國期中選舉進行中，市場持續關注投票結果，10年期美債殖利率來到4.17%。美股3大指數開低，道瓊工業指數跌逾200點，那斯達克指數跌約0.6%，台積電ADR逆勢漲2%。

截至台灣時間22點46分，道瓊工業指數下跌236.53點（或0.71%），暫報32924.3點；那斯達克指數下跌72.1點（或0.68%），暫報10544.1點；標普500指數下跌24.21點（或0.63%），暫報3803.9點；費城半導體指數下跌42.53點（或1.7%），暫報2460.85點。

5大科技巨頭漲跌不一，蘋果、亞馬遜跌逾1%，Meta宣布大裁員逾萬人，執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）坦言錯估前景展望，一力承擔失策的責任，Meta股價大漲逾6%。半導體類股方面，超微、輝達跌約3%，艾司摩爾跌逾1%，聯電ADR上漲1%，台積電ADR漲超2%。