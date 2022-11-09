中信兄弟呂彥青8局登板擋住樂天桃猿反撲氣勢，在今年「台灣大賽」拿下第3場救援成功，打破隊史紀錄，他最後三振掉朱育賢、抓到最後一個出局數，參與球隊奪冠的最後一刻也讓他直呼開心，「沒想到生涯會有這種畫面。」

呂彥青在8局上無人出局、一三壘有人時接手登板，但他先對馬傑森投出保送形成滿壘，接下來讓陳晨威敲出游擊滾地球，但也讓三壘跑者回來得分，最後讓成晉同樣擊出游擊滾地球形成雙殺，守住領先優勢。

9局上呂彥青續投，接連解決林立、廖健富，最後三振朱育賢，也讓洲際球場撒下漫天黃彩帶。總教練林威助表示，原本讓吳哲源續投是因為他用球數還在範圍內，好在呂彥青跟上次一樣還是守住危機。

今年兄弟把呂彥青擺在終結者位置曾有不少質疑聲浪，「助總」說：「質疑歸質疑，球隊還是相信他的能力，他還是幫我們守住勝利，這是團隊勝利，雖然當下我也是有點擔心，但是他在後面已經這麼多場了，我們還是相信他。」

呂彥青則表示，登板時教練有說不要在意三壘跑者，沒想到自己卻投出保送，但身為球隊終結者就是要把任務扛下來，完成教練賦予的任務。

林威助的媽媽在大賽前發生嚴重車禍，雖然沒有明確告知球員，但其實球員們都知道，呂彥青說：「我覺得滿辛苦，這麼關鍵比賽親友發生這件，他壓力一定比我們大很多，把冠軍送給她（林威助媽媽）就是最好的鼓勵。」