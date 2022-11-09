中國醫藥大學附設醫院9日與日本知名臨床醫學檢測集團-希森美康（sysmex）簽署合作備忘錄，並宣布投入合作「尿沉渣影像特徵辨識」，雙方透過雲端平台，由sysmex提供尿沉渣醫學影像，中國附醫運用人工智慧（AI）圖像大數據，協助sysmex就其檢體影像，找出難以辨識的疾病特徵，並加以標記，朝智慧醫療方向前進。

中國附醫院長周德陽指出，日本sysmex醫學集團尿沉渣系列產品在全球、台灣市占率均列第一，與sysmex合作，可望進一步實現智慧醫療，將該醫院AI和臨床收集的尿沉渣影像辨識結合，藉由人工標記、機器深度學習，有效縮短實驗室檢驗流程提升效率，雙方期待從尿液檢體，就能快速精準找出病人的泌尿疾病、腎病與癌症等疾病，共同為國人的健康把關。

值得注意的是，尿液沉渣的圓柱體、結晶體及細胞形態，往往是諸多疾病的重要指標，然而一般醫學實驗室對於較具難度的形態，卻可能無法立即辨識。周德陽指出，此次合作透過AI圖像，能進一步優化尿沉渣影像特徵，提升其辨識能力。

根據尿液不同菌種的不同特徵，來進行辨別，猶如人臉辨識般，透過影像即能辨識出分析物件的正確名稱，並進行分類，有助於提升整體檢驗流程效率與準確度，並在疾病的早期即快速檢測出異常，給予病人正確的治療及減少抗生素的過度使用。

sysmex集團台灣分公司業務管理部長藤本祐平指出，台灣sysmex與中國附醫合作，利用AI技術，開始尿液檢驗領域的產學研究。sysmex集團1968年在日本神戶設立，迄今已有54年；尤其，sysmex在血球、血凝，及尿沉渣檢驗的領域，獲得全球市占率第一。

中國附醫血液透析科主任郭慧亮說，如果某個器官出現異常，則可藉由分析尿液找出端倪，像是含有大量白血球的膿尿，可能出現在急性腎盂腎炎或泌尿道感染；血尿則可能出現在腎絲球性出血或非腎絲球性出血；近期研究更顯示，血尿中觀察到變形紅血球，則與腎絲球腎炎有顯著相關。 中國附醫檢驗醫學中心透過與日本sysmex集團台灣分公司合作研究，共同幫助讓病人透過非侵入性，且操作快速方便的尿液常規檢查及早診斷，免除像是膀胱鏡檢查、患部活體切片等侵入性檢查。