法國雷諾8日公布分割業務計劃，讓其核心的內燃引擎汽車業務，跟中國吉利汽車成合資企業。另跟長期合作夥伴日產討論，讓後者投資其新的電動車與車用軟體事業，目前未知何時達成協議。雷諾股價9日盤中下跌3.5％報29.54歐元。