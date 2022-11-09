法國雷諾8日公布分割業務計劃，讓其核心的內燃引擎汽車業務，跟中國吉利汽車成合資企業。另跟長期合作夥伴日產討論，讓後者投資其新的電動車與車用軟體事業，目前未知何時達成協議。雷諾股價9日盤中下跌3.5％報29.54歐元。

看好電動車爆發 雷諾分拆業務成立專屬新部門
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