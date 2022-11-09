雷諾分割計劃 新電動車業務找日產投資 22:532022/11/09 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國雷諾8日公布分割業務計劃，讓其核心的內燃引擎汽車業務，跟中國吉利汽車成合資企業。另跟長期合作夥伴日產討論，讓後者投資其新的電動車與車用軟體事業，目前未知何時達成協議。雷諾股價9日盤中下跌3.5％報29.54歐元。 看好電動車爆發 雷諾分拆業務成立專屬新部門 KKday全員離地計劃 免費抽出國機票 拜登學貸減免計劃 獲民主黨關鍵選民支持 #雷諾 #計劃 #分割 #電動車業 #產投資 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雷虎無人直升機 通過「軍民通用無人機能量籌建計劃」審議 18:162022/10/31 財經 中國電動汽車搶進歐洲市場 歐美車企積極應戰 20:462022/10/20 兩岸 能源技術革命 美提全新軍事計劃 空中無線「電力」傳輸系統 15:322022/10/27 軍事 立凱電授權夥伴攻正極材料 ICL獲美政府補助建鋰鐵廠 04:102022/10/21 產業．科技 KKday線上旅展開跑 「全員離地計劃」空白機票任你填 12:482022/10/20 財經 建商闢新戰場 決勝軌道經濟 04:102022/11/05 財經要聞 名店撤出信義計劃區 PAUL結束門市 熄燈日曝 10:052022/11/03 生活 獨／林志穎復出時間曝光 密謀再接實境秀 08:332022/10/24 娛樂 拚歐洲自給 法在境內開採鋰礦 04:102022/10/31 全球財經 《國際產業》產品漲價奏效 雷諾Q3營收逆增 14:492022/10/21 財經 俄羅斯購入伊朗彈道飛彈 計劃部署在烏克蘭北部邊境 19:482022/11/02 軍事 絕密：日企演練與中國脫鉤後的供應鏈重組計劃 20:422022/10/18 兩岸 台灣拚能源轉型 德國隊要助陣 04:102022/10/21 產業特刊 聯想公布「千帆計劃」 推動智慧化轉型 22:552022/10/29 財經 《國際產業》雷諾和吉利聯婚 成立內燃機合資公司 14:492022/11/08 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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