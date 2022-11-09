韓瑜主動請纓要求演出，小露香肩餵麵給尹昭德吃。（衛視中文台提供）

李之勤花兩個小時裝扮成《賭神》中半露性感美肩的骰后。（衛視中文台提供）

吳念軒化身「達叔」，噴飯造型笑果十足。（衛視中文台提供）

衛視中文台、中視《仙女姐姐來我家》演員玩「十八豆仔」擲骰子，尹昭德扮起電影《賭俠》裡周星馳造型，李之勤則是《賭神》中半露性感美肩的骰后，最噴飯的是吳念軒竟然裝扮起《賭俠》裡包頭造型的吳孟達，連原本沒有設定角色的韓瑜，不甘大家演得那麼開心卻沒有她，自願加入還露肩、露鎖骨，演出在一旁餵周星馳吃麵的漂亮小姐姐，所有人都玩開了！

尹昭德表示，由於韓瑜的即興加入，讓原本要穿著皮衣裝扮成電影裡劉德華演出的小刀角色的吳念軒靈機一動，改成黏上假鬍子加上用布包成異國造型包頭的吳孟達經典造型，搶眼又突出的造型，讓整個戲更加分，兩人除了重現電影橋段多個橋段，排演時還即興創造台詞，開拍後因為導演沒喊卡，兩人又默契十足的自動加戲，讓鏡頭外的導演拼命忍笑，最後喊卡時已經支撐不住笑到流淚。

裝扮成周星馳《賭俠》角色的尹昭德，說自己學生時代就愛看周星馳的電影，周星馳就是他的偶像，所以在演藝生涯裡能過一次癮，等於是向偶像致敬，讓他既開心又榮幸，唯一可惜的是角色造型上保留了劇中人物王富貴原有的髮型，害得自己跟偶像只有95％相似。不過他還是開心表示，這橋段不只能致敬自己喜歡的周星馳，還能被女神韓瑜餵麵吃，「演藝圈中應該沒幾人有這種機會吧？」

主動提議變成《賭俠》電影裡達叔的吳念軒，笑說當時是覺得這個角色跟尹昭德的周星馳角色超級搭配，兩人最後的即興發揮連自己都覺得很好笑，他也期望自己的演出作品也能被之後的人拿來致敬。吳念軒也透露骰骰子時，自己搞笑的把骰子塞進鼻孔裡再噴出去，還好大家沒有嫌骰子髒，持續用同顆骰子拍戲，足見王家人戲裡戲外感情好。

李之勤光是要裝扮成穿著和服露出性感半肩的骰后，就花了快兩個小時，從未有過這樣造型的她自己也相當驚艷；因從未玩過擲骰子，她除了開拍前惡補玩法規則，拍攝前還先自我心理建設是個艷冠群雄的賭后，一開拍果然舉手投足間霸氣十足，氣壓全場。