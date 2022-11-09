國民黨台北市議員徐巧芯6日在臉書貼出數張民進黨台北市長候選人陳時中摟著人妻、還十指緊扣的照片，徐巧芯開轟是「鹹豬手」，被民進黨立委范雲跳出來批徐巧芯是冷血無知。國民黨台北市議員候選人高揚凱痛批，屈服於民進黨父權系統下的范雲，根本不配稱自己為女權支持者。

「范雲批評徐巧芯後，范雲的粉絲專頁，已經出現各種網友留言，點出范雲的雙重標準。」高揚凱表示，以女權為賣點的范雲，在網路上翻車的事件已經多到難以估計，范雲跟民進黨的婦女部，根本可以說是民進黨父權結構下的應聲蟲，對於民進黨所有政治人物污辱女性的事件，一概不出聲，完全看不到。

高揚凱幫大家整理女權雙重標準范雲的翻車事件。一、丁允恭醜聞爆發時，范雲：「對於聽說的事情我沒辦法回應」。二、立委王定宇與顏若芳爆發外遇疑雲時，范雲說：「這裡面有什麼是我該照顧的性平問題」。三、曾與施暴民進黨立委高嘉瑜的林秉樞聚餐，曾被指出沒有第一時間跳出來譴責林。（民進黨婦女部也始終沒有表態）

同場加映：范雲是「3+11」的推動者，因為民進黨的黑箱保護，至今還無法求證。「3+11」疫情以來，台灣已經有超過萬名染疫者失去性命，假設「3+11」真的是由范雲所提出，那范雲跟陳時中根本是一丘之貉。也難怪范雲第一時間就跳出來，為陳時中的酒後失態摟人妻事件護航。范雲的雙重標準，從上述的事件可見一般。

高揚凱強調，屈服於民進黨父權系統下的范雲，根本不配稱自己為女權支持者，根本只是民進黨的女權打手，范雲這樣的行為，根本就是在傷害女性、侮辱女權。民進黨這樣一個權貴政黨，擅長用各種包裝名目，取得話語權，然後再利用這種虛構的話語權，來攻擊在野黨。這種行為，不僅可惡，簡直可恥。

高揚凱更呼籲許多倡議女權的支持者，真的要看清民進黨的真面目，民進黨從來沒有想要為這些價值發聲，民進黨只是想透過這些價值的標籤運用，來取得自己的政治利益。任何思想學派的倡議，都應該有其不可因政治改變的核心價值，都應該有自由發展的不為政治所服務的使命。