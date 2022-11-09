台股從萬八跌到萬三；施羅德亞洲多元資產團隊最高主管近藤敬子表示，「今年是讓投資人心碎的一年」，不論股市、債市，都創歷史報酬率極差的紀錄；展望2023年，施羅德團隊提出十大預測，看好投資等級債、短天期非投資等級債；中國股市、乾淨能源長線布局，今年走強的美元，明年可能上演「逆轉」行情，美元轉弱、日圓開始反彈走強。

美國近日將公布10月CPI，外界預測通膨仍高達8％左右；近藤敬子表示，目前可以預期，明年通膨不會明顯減緩，全球央行仍持續升息，恐怕埋下經濟成長的隱憂；近藤敬子預估，美國聯準會仍會維持貨幣緊縮，最快明年底升息才會暫告一段落，甚至會延長到2024年，深怕打擊通膨不夠徹底，先前的貨幣緊縮是白做工。

升息對股市不利，近藤敬子表示，美國以成長股為主，對升息議題最為敏感，表現也不必給予太多期待，有鑑於股市大幅修正，正是黎明前的黑暗，剛好提供進場的機會，明年的重點會是投資等級債、短天期非投資等級債，也看好優質企業股票以及中國股市。

今年走強的美元、大幅貶值的日圓，近藤敬子認為，明年可能上演「逆轉」行情，目前美元在升息環境下，仍會強勢一段時間，待慢慢回穩，會在一個區間波動，不會急漲急跌，待美元出現轉弱訊號，日圓開始反彈走強，投資人要超前部署，日圓可擇機進場。

而永續議題未歇，乾淨能源股票會是其中的核心，還有是另類資產也應納入布局。整體來說，多元資產動態調整，會是2023年的投資的較佳方式。

至於投資人關心的股票市場，近藤敬子認為，2023年可望迎來轉折點；在不同的景氣階段，美股的報酬來源不同，以目前來說，應該處於景氣「趨緩」的階段，也就是企業雖保持盈餘成長，但股市的評價會受到無情的修正。

美股企業盈餘下修、但預期明年評價面觸底翻正，股市報酬應能轉正，就過去數據分析，空頭市場通常在企業盈餘進入復甦階段的前9個月落底，股市也當反轉

向上，因此就時間點推估，明年會是投入股市的好時機。

至於哪一類別股市會有所表現？近藤敬子強調，相較於全球股市、反而更應該聚焦在優質股票，而香港、大陸股市可望有表現機會。

所謂的「優質股票」就是即便處在通膨升溫以及政策緊縮的環境下、能擁有較高獲利率與較低槓桿倍數的企業，就是韌性企業；另外，新興市場今年普遍表現不佳，但預期香港、大陸股市有機會在明年回歸均值並且表現領先。

香港恆生股市中的企業、相對於新興市場企業，其預估盈餘已經觸底，也看到有反轉跡象；另外是預期資金流動性以及成長潛力可望於明年回升，也有機會支持香港、中國股市的後市。

今年即將進入尾聲，施羅德投資多元資產團隊於今年的預期，有高達8成的準確率，是施羅德年度預測以來、最佳的表現。