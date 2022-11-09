男網友分享自家照片，表示妻子懷孕時貓咪很喜歡在大肚上踏踏。(圖／爆廢公社公開版)

「出來混遲早要還」是出自電影《無間道2》的金句，意即因果報應，近日就有一名爸爸貼出妻子懷孕前後的生活照，表示在自家養的貓咪上體會到這句話，照片曝光也讓萬人笑翻。

男網友在臉書《爆廢公社公開版》PO出一系列對比照，只見妻子懷孕時，家裡的貓咪總愛在妻子的肚子上「踏踏」，壓著妻子的肚子，然而當孩子出生後，變成小孩總愛直接壓在貓身上，甚至抱著貓直接入睡，而貓咪則是露出一臉厭世表情，吸引到近萬網友點讚。

未料小孩出生後，直接「以彼之道還施彼身」，壓在貓咪身上，貓的厭世臉也讓網友笑翻。(圖／爆廢公社公開版)

不少人紛紛留言打趣：「生無可戀的眼神」、「這就是現世報嗎」、「小孩是很記仇的」、「不管人還是貓都快可愛死我了」、「加倍奉還」、「傳說中的以彼之道還施彼身」。

一般而言，貓咪在四種狀況下會出現踩踏行為，分別是要睡覺時，讓地點變得更舒適而「整地」；第二則是對環境感到舒適放鬆時，回想起幼時哺乳記憶，進而對主人踩踏撒嬌；其三則是留下氣味，宣示地盤主權；最後則是發情時對異性貓的示愛。