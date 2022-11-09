宮崎駿知名動畫《螢火蟲之墓》中，妹妹節子手持裝滿水果糖的方形鐵罐畫面，讓許多人看了鼻酸，也讓老牌糖果製造商《佐久間製菓》業績長紅。不過受到疫情影響，這間有115年歷史的糖果王國不堪虧損，宣布將於今年12月停賣經典鐵罐水果糖，2023年年初結束營業。

綜合外媒報導，老牌糖果佐久間製菓今（9）日宣布，旗下明星產品「佐久間七味糖罐（サクマ式ドロップス）」將於12月停止生產，主因是受到近年疫情影響，市場需求不斷減少，且原物料與能源價格也不斷攀升，導致帳務出現嚴重赤字，總公司將在2023年1月20日，正式和大家告別，結束長達115年的糖果王國。

佐久間製菓的負責人也證實相關消息，不過他表示，雖然再也看不到《螢火蟲之墓》復刻版鐵罐，但另一款綠色罐裝的的糖果，會交由SAKUMA製菓繼續生產，不會因此消失在市場上。

據「佐久間製菓」官網介紹，該公司在1908年（明治41年）由創辦人佐久間惣治郎創立，當時糖果、巧克力、餅乾等零食並不盛行，而佐久間製菓是日本首間生產水果糖的公司。工廠曾受到戰火摧殘，經整修於1948年重新營運，2017年動畫《螢火蟲之墓》上映後，更替《佐久間製菓》在海外打響名號。