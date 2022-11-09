「點亮北海七星，串連璀璨北海岸！」民進黨新北市長候選人林佳龍今(9日)發表了「北海七星璀璨大亮點」政策計畫，透過交通、觀光、產業三支箭，推動7項交通建設、15項觀光建設及5項產業政策，解決區域發展失衡問題，更可以招商引資、創造就業機會，拒絕北海岸被邊緣化！

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林佳龍指出，新北市雖然升格了，但卻出現「外圍地區邊緣化，原來市區空洞化」的問題，尤其八里、淡水到瑞芳、貢寮等地區，明顯被降級邊緣化。因此他提出「北海七星璀璨大亮點計畫」來對症下藥，透過高快速公路交通網，串連北海岸及大東北角11個行政區，加倍推進地方建設、觀光產業的發展速度，讓市民有好的生活環境，更可以招商引資、創造就業機會。

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尤其，北海岸觀音山國家風景區、東北角暨宜蘭海岸國家風景區，是非常寶貴的觀光資產，林佳龍強調，更要用新北大翻新的格局視野，重新定位與規劃願景，讓國際都能看見新北的美！「北海七星璀璨大亮點，由我來實現！」

林佳龍也感謝前立法委員呂孫綾、新北市議員候選人彭莉惠、發言人新北市議員李坤城以及競辦政策中心執行長王義川等一同召開記者會。