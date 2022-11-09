隨著集團營運規模的持穩增長，加上稼動率仍持續維持高檔，鈺齊-KY（9802）9日公布自結10月合併營收19.54億元，年增32.82％，創同期新高，累計前十月合併營收199.19億元，年增59.13％，創同期新高，並超過去年全年155.44億元。

鈺齊表示，10月正值季節交替轉換期，出貨鞋款包含秋冬款，及春夏款，第四季單月營收表現，將會類似於疫情之前的出貨狀況（出口船期安排將相對集中於11月、12月）。

鈺齊說，自2021年3月以來，單月營收已連續20個月呈現年增走勢。其中，5月至10月已聯袂占集團單月歷年營收的前六高，且絕大部分為2022年秋冬季鞋款。鈺齊目前開始進入2023年春夏季鞋款產銷季節。

隨著集團營運規模的持穩增長，加上稼動率仍持續維持高檔，鈺齊第四季的接單排產總額，將會大於第三季，且2023年春夏季鞋款的接單總額年增幅度，亦屬樂觀可期，然最終營收認列數據，仍需視實際出貨時程安排而定。

鈺齊強調，公司接單模式，為量身訂作的「訂單式生產」，所有成品鞋均已有明確買方，只是營收認列時點的差異而已。因此，觀察集團單月營收資訊，以「年對年」（YoY）比較，會比「月對月」（MoM）更具有檢視實益。

因為在「營收認列」與「生產總量」之間，時常受到貨櫃倉位調配安排、客戶指定交期，及船期出口安排等諸多因素所影響，而導致當月實際產量與營收認列之間，會有所差異。

因此，若僅以單月營收表現，來論斷接單數額的多寡或是量產規模能力，恐失營運原貌，所以，完整檢視「季度營收」整體表現，將會比僅觀察「單月營收」，更為有效判斷集團營運全貌。

鈺齊2022年新增代工品牌，包括Camper、Hoka、Oboz及Gymshark等品牌訂單，目前工廠稼動率及訂單都維持高檔。

鈺齊2018年起，增加資本支出額度，成為近三年成長動能，目前訂單不是問題，產能才是能否成長的關鍵。據了解，鈺齊今年的資本支 出預計約落在15億元以上。

鈺齊三大生產基地今年前三季產值占比，越南廠51.4％，大陸廠27.7％，柬埔寨廠20.9％。另鈺齊目前量產代工家數逾50家。其中，前三大占比逾3成，前十大占比已近8成，前20大占比逾9成。