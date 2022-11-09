國民黨台北市議員徐巧芯9日晚間9時24分前往台北市警局松山分局中崙派出所，針對「無聊公關公司」、「謝立聖插畫」、「靠北柯萊兒」、「日本語教室周若珍、」「海人」這5個粉絲團，在臉書流傳一份文件，寫有她、蔣萬安等國民黨人士簽名，指他們計畫找狗仔跟拍潑髒水。徐提告意圖使人不當選、偽造文書和加重誹謗等5罪。

徐巧芯指出，網路側翼流傳一份資料，「說我們計劃找狗仔跟拍，下面還有簽名，但我從來沒看過這份文件，更沒簽名。」她說，除以上粉絲團，以及其他一般帳號，強調凡事分享、跟著講的，全都會見一個告一個。

她在報案前於派出所前受訪指出，這些粉絲團張貼、轉貼的文件照，完全是造假。痛批側翼、網軍偽造資訊，將從來沒發生過的事，用P圖的方式抹黑、扭曲。她說，陳時中不敢告她，要不要出來說些什麼。

她認為，民代在法案連署、文宣的簽名，是公開可找到，竟被用來P圖。但其中有些明顯錯誤，比如文件上寫「國發院」，早已改成「革實院」，另外簽名放大也可見P圖痕跡。

她氣憤地說，用這種造假文宣，以黑函方式在網路轉傳，真的對她選情有很大影響。從沒看過這麼惡質的作法，因此馬上叫車到派出所提告，要遏阻傷害台灣民主價值的歪風。