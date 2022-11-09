臉書粉專「無良公關公司」今（9）日晚間貼出一份文件，暗指國民黨計畫找狗仔跟拍民進黨台北市長候選人陳時中，圖片中更有國民黨台北市長候選人蔣萬安、蔣萬安競辦發言人洪孟楷、李德維及北市議員徐巧芯簽名。徐巧芯、洪孟楷已報警，李德維預計明日報警。該粉專也緊急道歉止血。

臉書粉專「無良公關公司」先是感謝各方指謫、指教、關心、與讚美。同時也坦言，「很抱歉造成大家的困擾與不開心，一開始的發文就是 "請 徐巧芯 要澄清嗎？ "一模一樣的這句話依然寫在這裡。如果因為轉述我的資料而在中途因變造或轉發的情事，造成任何人的困擾，在這裡道歉，包括徐巧芯議員」。

該粉專也強調，「同樣接受任何來自警局的調查，也請警察先生可以直接聯繫我」，同時也提及「至於我小小粉專的毀譽完全不重要，也不希望造成任何人的困擾與難過。台派粉專們對我的生氣與關心我也都收到了，是我們不好，無端造成大家紛擾」。最後該粉專也指出「不再回復任何留言或訊息，也不再發文，只求為台灣好的人真正團結。若台派粉專受到波及，請盡速與我訊息聯繫，需要證人我可隨時出席」。

此篇文章一發出，立刻引爆大量網友討論，徐巧芯更現身留言表示「現在哭哭來不及了啦！」，其他網友更回應「還沒血流成河，他就縮了欸」、「就是要告抓出来！」、「別怕別怕，你還可以去找法官解釋」、「笑死掉，會怕？去法院道歉吧」、「最速翻車現場，笑死」、「才1小時就大翻轉」。