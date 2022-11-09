中華職棒台灣大賽總冠賽採7戰4勝制，中信兄弟今晚繼續在主場台中市洲際棒球場，迎戰樂天桃猿，終場3:2擊敗對手，4連勝強勢二連霸封王，跑完選舉行程的市長盧秀燕趕在八局來到廣場，和球迷拋出勝利黃色彩帶，迎接勝利封王，並喊出明年三連霸的氣勢，現場歡呼聲震耳。

中市府運動局長李昱叡表示，自總冠軍戰首日起，盧市長每天均穿著中信兄弟球衣力挺地主球隊奪冠，昨日中信兄弟回到主場迎戰，湧入逾1.7萬名球迷進場，盧市長也在開賽前特別前往洲際為球員加油打氣，主投鄭凱文成功壓制樂天打線，終場以7:2大勝樂天桃猿，球迷朋友紛紛高喊勇奪總冠軍，邁向二連霸，現場上萬黃衫軍，成功捍衛主場。

今晚盧秀燕先趕往台中市市議員第四選區為張瀞分站台造勢。盧秀燕笑稱，「阿姑」張瀞分議員是豐原「媽祖婆」，一輩子盡心盡力守護豐原、守護台中，這幾年跟秀燕合作無間豐原建設大幅進步。

隨後，直奔市府廣場和上千球觀賞直播賽事，在最後一刻中信兄弟奪得總冠軍時，盧秀燕和上千熱血沸騰的球迷，拋黃色彩帶慶祝二連霸封王，並預約現場球迷要參與台中慶賀封王遊行，且霸氣喊出明年中信兄弟要三連霸封王。