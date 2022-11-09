市府今天在府前廣場舉辦直播派對力挺中信兄弟，台中市長盧秀燕表示，恭喜中信兄弟封王，今年將比照去年舉辦大遊行。（市府提供／張亦惠台中傳真）

市府今晚在府前廣場舉辦直播派對，全場一起迎接中信兄弟光榮蟬聯總冠軍，拋下黃彩帶慶祝。（市府提供／張亦惠台中傳真）

職棒台灣大賽總冠賽採7戰4勝制，台中市政府為表達力挺地主隊中信兄弟的決心，今天傍晚在市府前廣場舉辦直播派對，中信兄弟以四連勝強勢擊敗樂天桃猿，二度稱霸。市長盧秀燕說，會比照去年由市府幫忙舉辦封王大遊行，邀請大家來。

市府今晚在府前廣場舉辦直播派對，盧秀燕著兄弟象球衣，手揮加油旗和加油棒，一同在府前廣場搖旗吶喊，與球迷一起為中信兄弟加油，全場一起迎接中信兄弟光榮蟬聯總冠軍，拋下黃彩帶慶祝，高聲歡呼「二連霸」。

盧市長恭喜中信兄弟再度封王，蟬聯總冠軍，她承諾會比照去年由市府幫忙舉辦封王大遊行，「大家都要來哦！」，也感謝大家一起集氣加油，明年再拼三連霸。

運動局長李昱叡表示，自台灣大賽首戰起，盧市長每天穿著中信兄弟球衣跑行程，以行動力挺地主隊奪冠，感謝中信兄弟總教練林威助與球員們及球團的努力奮戰，昨日中信兄弟回到主場迎戰，湧入逾1.7萬名球迷進場，盧市長也在開賽前特別前往洲際為球員加油打氣，今日在球迷朋友滿場高喊總冠軍的氛圍下，中信兄弟再奪下第四勝，成功蟬聯總冠軍，完成二連霸，順利捍衛主場。

府前廣場現場球迷陳小姐說，她過去都是在洲際球場看比賽，今天第一次來市府，覺得場地很寬敞，她早有信心今天中信兄弟一定能一舉奪冠；另一位球迷張小姐提到，她今天臨時被揪來看球賽，沒想到雖然不在球場，但府前廣場人很多，大家一起高喊「安打、安打」，、現場氣氛很嗨。

有關中信兄弟總冠軍封王遊行事宜，台中市府運動局表示，將配合球團提出之規劃後儘速商討細節，並尊重球團公布的日程。

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