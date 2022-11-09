「嘉義極光哈密瓜開賣，一輩子至少要吃一顆！」嘉義縣長翁章梁今(9日)在臉書發文推薦在地鮮果表示，又到了「嘉義極光」開賣的季節，瓜農用溫室以一株一果方式細心栽培，保留原有的香氣，又有焦糖的甜味、水梨的鮮脆，從外觀看橢圓飽滿且有翠綠網紋分布，切開來看是皮薄肉厚還有香氣四溢，可生產追溯、甜度14度以上。翁章梁還說，每年春秋兩季收成，每次開賣都讓大家秒殺搶購，「連我要買都要排隊！」

翁章梁今天到長榮文苑酒店 Evergreen Palace Hotel Chiayi 的「嘉義優鮮」快閃店直播，和瓜農及飯店主廚推出極光料理，以帕瑪火腿的柔軟、微鹹襯托出哈密瓜的鮮脆口感及甜香，大家平時在家下廚做菜也能嘗試這樣的搭配。

他也提醒觀看直播的吃瓜群眾，這次秋收只有兩成多的哈密瓜有符合極光標章認證，數量快比日本製造的壓縮機還要稀少，真的非常珍貴。瓜農用溫室以一株一果方式細心栽培，保留原有的香氣，又有焦糖的甜味、水梨的鮮脆，從外觀看橢圓飽滿且有翠綠網紋分布，切開來看是皮薄肉厚還有香氣四溢，可生產追溯、甜度14度以上。

翁章梁喊：季節限定的「嘉義極光」，唯有嘉義優鮮─嘉義極光官方認證的才是真貨，請大家一定要把握，要搶要快！