「台灣大賽」開打前多數資深棒球人都認為會是勢均力敵、五五波局面，沒想到中信兄弟在系列賽前3場連勝，最終以4勝0敗橫掃擊敗樂天桃猿奪冠，台北城市科大總教練曹竣崵、花蓮三民國中總教練張志強也都直呼意外。

曹竣崵本來預測桃猿系列賽以4勝3敗奪冠，但沒想到桃猿前3場投打守都失常，「在這種短期比賽，比的就是誰能夠正常發揮，兄弟從季後挑戰賽起這幾場比賽，投打守的表現不只是正常，而是超乎正常。」

總冠軍賽前3戰，兄弟先發投手德保拉、泰樂、鄭凱文都能有效壓制桃猿打線，投手能夠壓制贏面就會比較大，打擊也能發揮得更順暢，「雖然第2戰得分不算多，但分數也已經足夠，最主要就是投手能夠壓制得住。」

結果負責「關門戰」的吳哲源同樣繳出7局失1分的優質先發，讓桃猿毫無反撲之力。攻擊端兄弟在總冠軍賽前3戰得點圈打擊率也以3成14優於桃猿的1成25，「陳子豪、福來喜、岳政華等人都在得點圈時有適時一擊。」

賽前為本報預測總冠軍賽的球評中，張志強是唯一1位預測兄弟奪冠的，但他也沒想到「黃衫軍」會以直落4橫掃對手。他認為，兄弟有打季後挑戰賽非常關鍵，讓球員一直在比賽節奏中，來到總冠軍賽適應比賽節奏、張力都會比桃猿快。

除此之外，兄弟的板凳深度也是球隊能夠勝出的原因之一，「原本以為王威晨受傷會影響，結果黃韋盛也表現得很好，他的表現也可以帶動其他棒次，直接、間接都有影響。而兄弟從例行賽到季後賽都維持一慣球風，兄弟球員展現出自信，反觀桃猿卻是越打越急。」

兄弟總教練林威助也提到，一直提醒二軍球員也是要隨時做好準備、把握好機會，而兄弟今年外野競爭激烈，成為隊內良性競爭，他也希望這樣的情況在內野也能發生，讓球員始終保持著危機感，對球隊來說是好事。