第一銀行積極落實ESG（環境、社會、公司治理），致力打造幸福企業職場氛圍，為提升員工自主健康管理意識，連續4年舉辦減重比賽，今年共有1,804位員工參與，7個月下來，合計減重達4,600公斤；其中，一位體重破百的行員，一口氣剷肉26公斤，除了擁有健康體態，還搖身變為帥氣「歐爸」。

身為幸福企業的第一銀行，自2019年起舉辦全行大型健康促進活動，今年也提供總市價近60萬元的豐富獎項，鼓勵員工參加「大家逗陣來，享瘦健康得第一」減重活動，根據歷年員工健檢資料顯示，4年下來BMI大於等於24（體重過重含肥胖）的員工比重，已下降2.25個百分點，占比正逐年往40％靠攏。

第一銀行表示，近年活動特別增加「團體組」獎項，希望藉由員工相互鼓勵與督促，加強減重動力並提升成效；此外，今年也舉辦3場健康減重講座，邀請專業醫療人士授課，提供重要減重知識、飲食與運動等健康觀念，以增進個人健康管理，達到全體員工健康體位的目標。

「現在的我總算揮別了大肚子，也終於可再穿上小一尺碼的衣服！」一位參加活動並減重近15公斤的行員說，這7個月透過三餐正常飲食，戒掉宵夜、手搖飲，以及減少油炸、高糖與澱粉的攝取，且嚴格執行每天一萬步和慢跑等運動習慣，雖然期間會歷經疲乏、停滯期，但唯有堅持下去，才能讓自己享受豐厚的成果。

為營造健康的職場環境，第一銀行還提供費用補貼，讓員工自行租借桌球、羽毛球、籃球、壘球等場地，同時以津貼補助的方式，鼓勵行員參加健身及運動課程，更因應COVID-19疫情，特別錄製運動有氧線上課程，讓員工在家也能活動筋骨，兼顧防疫及身心健康。

此外，第一銀行響應國家少子女化政策，鼓勵並積極推動婚育不遺餘力，除提供結婚津貼，2021年8月更再次提高生育補助，第一胎10萬元、第二胎起每胎15萬元，第二胎生雙胞胎可以領到30萬元，讓員工更勇於增產報國；經統計，自2017年實施生育補助以來，已補助超過千名新生兒，2021年補助金額更超過2,000萬元。

第一銀行並提供「孕期交通津貼1萬元」，讓懷孕員工享有計程車費用補助，藉由舒適的交通工具降低通勤風險；今年也提高相關假別，包含「產假58日(含假日)、產檢假8日、陪產檢及陪產假8日」，藉此傳遞公司體貼員工家庭、鼓勵生育的美意及關懷。

落實幸福職場及員工照護，始終是第一銀行長期推動ESG重要的一環，未來將持續以員工為核心，打造活力、幸福、快樂的工作場域，成為與員工、客戶及社會共好的幸福企業典範。