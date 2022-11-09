高雄市長選戰進入倒數階段，藍軍選情逐漸不一樣了。國民黨高雄市長候選人柯志恩表示，她去參加市議員劉德林的一個活動時，看到一個90幾歲的老伯伯特別拄一個拐杖出來，她看著老伯伯的眼神，覺得國民黨太對不起這些人了，她就火力全開。宅神朱學恒認為，老伯伯才是真正的「第一槍」。

高雄的選情是從何時開始變了？柯志恩9日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中表示，她出席9月高雄市議員劉德林總部成立大會的時候，有人剛好在街邊拍下影片，自己做配音、打字幕，還在各處流傳轉貼，突然開始就有自媒體關注，那是第一槍。

柯志恩透露，當時在鳳山，她去參加市議員劉德林的活動，就在國宅旁邊，場面不是太多人，她看到一個90幾歲的老伯伯，特別拄了一個拐杖出來，老伯伯看著她的眼神，她覺得國民黨太對不起這些人了。到現在老伯伯始終如一、這樣的堅持，站在哪邊，想要投給國民黨。

柯志恩表示，老伯伯希望他所信奉的黨，能夠好好的有人出來參戰。她看到老伯伯的眼神，就突然間有感覺了，便拋下所有的事情，開始罵國民黨、罵很多人、罵一些觀望的人，她就火力全開，反正她也不顧了，沒想到會引起這麼多的討論。朱學恒認為，老伯伯才是真正的「第一槍」。