中信兄弟連兩年在「台灣大賽」橫掃對手，順利完成2連霸、拿下隊史第9冠，總教練林威助認為每一個人都是奪冠關鍵，之前兄弟從九月打出一波連勝時，「助總」的小迷信就為刮鬍子，這次他從10月31日擊敗味全龍、拿下總冠軍賽門票起，也未再刮鬍子，「好的氣勢要留住。」

之前「助總」表示，因為現在疫情需要戴口罩，所以蓄鬍不會影響太多，但他保持神祕不願將口罩拿下，今天順利完成二連霸後，也終於見到助總「廬山真面目」，他說：「跟味全打得時候有輸一場，那次刮完後就沒有刮。」

兄弟拿到下半季冠軍，但未取得全年度第一，必須先從季後挑戰賽打起，林威助認為先打挑戰賽對球隊有一定的幫助，「畢竟是很激烈的球賽，味全是很可敬的對手，度過那種情況下幫助球員現在沒那麼緊張，但也傷到威晨，有好有壞。」

林威助也提到，大賽開打前許多球評、專家預測都不看好兄弟，但他勉勵球員要讓外界得破眼鏡，「他們也很爭氣。很多細節也都做得非常好，在休息室互相提醒，球隊每個人、上上下下，情蒐、防護員、後勤、行政人員的幫助都很大，要維持球隊一整年非常不容易。」

連兩年享受被球員拋起的榮耀，今年賽後球員更大膽往「助總」潑了好幾桶紅土水，他開玩笑說：「我有跟他們說我明年會特別照顧。」