聯準會為了打擊通膨，自今年3月啟動升息循環至今已升息15碼，但通膨降溫速度依舊緩慢，令部分人士擔心聯準會要將基準利率升至6％才會罷休，但多數交易商認為聯準會頂多升息到5％至5.25％範圍就會收手。

聯準會在11月初宣布升息3碼，使基準利率達到3.75％至4％範圍，是2008年以來最高利率。但美國上周公布10月非農就業人口增幅超乎預期，意味著通膨降溫不是那麼容易。

FHN Finanacial利率策略師佛傑爾（Jim Fogel）表示：「未來4到5個月內通膨很難有所改善。」他預期聯準會升息至6％才有辦法讓通膨降溫。

Neuberger Berman投資級固定收益部門主管巴達斯（Thanos Bardas）表示，基準利率升至6％將使美國10年期公債殖利率衝上4.6％，但他認為聯準會不至於將利率升至6％，因為美國通膨率在那之前就會大幅下降。