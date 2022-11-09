微軟雲端服務遭到歐洲產業團體提告，稱其濫用主導優勢協助自家雲端平台，妨礙市場競爭。在此同時，歐盟主管機關宣布深入調查微軟750億美元收購動視暴雪（Activision Blizzard）案，最終結果將在明年3月出爐。

歐洲雲端基礎設施服務供應商（CISPE）8日向歐盟競爭主管機關－歐盟執委會提出訴訟，指控微軟利用在生產力軟體的領導地位，將歐洲客戶導引至其Azure雲端服務，並讓客戶難以轉換至其他業者的平台。

CISPE的成員包括亞馬遜、法國雲端業者OVHcloud，和義大利雲端公司Aruba等。OVHcloud今年稍早對微軟雲端服務提出反壟斷訴訟。CISPE透露Aruba亦參與訴訟。

CISPE表示支持成員的意見，希望能參與任何有關可能促使微軟改變做法的討論。

微軟表示公司已在秋季變更授權，給予客戶和雲端業者更多選擇。該公司發言人8日指出，微軟依然致力解決有根據的授權疑慮，並支持競爭性的環境，在此所有業者都能繁榮茁壯。

然而CISPE表示，微軟的改變並不足以消除雲端服務業者的憂慮，稱「微軟的地位和行為損害歐洲雲端生態體系，並剝奪歐洲客戶雲端部署的選擇權。」

另一方面，執委會擔心微軟收購動視暴雪可能降低遊戲機、個人電腦、遊戲軟體和電腦作業系統市場競爭，擔心微軟可能阻擋動視暴雪的遊戲進入對手平台，故決定深入調查這起交易。

執委會表示，歐盟必須確保現行和未來的電腦和遊戲業者，以及電腦作業系統對手依然擁有機會。

深入調查即所謂的第二階段調查，暗示主管機關擔憂交易可能限制市場競爭。此階段的調查代表更廣泛的收集資訊，和向競爭者要求更多詳細資料。

執委會表示第二階段為期90個工作天，至明年3月23日止。審查結果可能有無條件批准，有條件地讓業者繼續下一步，或是禁止交易。