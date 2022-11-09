觸摸式螢幕徹底改變了3C產品，不過以玻璃為主的硬式螢幕又限制了3C產品的彈性，因此早在10多年前，各大電子公司都在致力研發軟式可捲曲的彈性顯示器，LG顯然已經拔得頭籌，他們剛剛展示的彈性顯示器，既表現了延展性與彎折的性能，而且畫面是全彩高清的，

新阿特拉斯(New Altas)報導，LG的原型是一具 12英寸顯示器，它由一種應用於隱形眼鏡的矽膠製成，加上一系列的微型LED作為光源，以及柔性薄膜狀基板，全部材料都具有柔韌性。它的分辨率為每英寸 100 像素 (ppi)，這已達到普通電視的水準，可以全彩RGB顯示。

裡頭的導線都設計成S形，即使在拉伸與壓縮狀態時，有著充足冗餘的導線，仍然繼續引導電流。在這種情況下，顯示器可以被拉伸到初始長度20%程度。該公司表示，這還只是原型的基礎性能，它的預估拉伸效果可達到130% 。

彈性顯示器的應用相當具有潛力，它可以製作成真正的「電子報」，或者說是哈利波特裡的「魔法報紙」。或者安裝在衣服上，變成可隨時發光與變色的科技外套，或連接到車輛、飛機、家具或許多其他物體，成為資訊頁面。

LG 的可拉伸顯示器技術仍有改進的空間，但無疑的將改變市場格局。