民眾黨新竹市長候選人高虹安近日被指控詐領助理費，助理薪資回捐的狀況引發爭議，更有人指出民進黨立院黨團總召柯建銘在背後操作。臉書粉專「不禮貌鄉民團」9日發文指出，老柯的助理回捐給民進黨的也不算少，包括何佩珊、周立軒、劉世偉、胡惠婷、蔣念祖等人，合計捐給民進黨超過300萬元，按照綠營的指控，有沒有涉嫌國庫通黨庫？他大酸民進黨，刮別人的鬍子之前，先把自己的鬍子刮乾淨吧！

不禮貌鄉民團表示，綠營立院龍頭柯建銘這一個月來出手修理高虹安都是舉著正義大旗，從發公文給資策會開始，到現在助理費的捐款，幾乎每一項都被他定罪了。助理捐錢給政黨叫做涉嫌貪污、國庫通黨庫，邊工作邊進修叫做涉嫌浪費國家公帑、貪小便宜。

「但就目前公開的資料，柯建銘的辦公室助理相同的事沒少做。」他指出，柯建銘的辦公室法案主任「蔣念祖」，當年被柯派到司法委員會後，一邊工作一邊進修，拿了好幾個碩博士學位，還被媒體寫成專訪「27年助理生涯、人生精華都在立法院度過」。當年高虹安在資策會這種私法人，邊工作邊讀書，叫做「非法進修」、「非法兼差」、「浪費人民納稅錢」，但老柯的辦公室主任，卻能邊領公帑邊進修，還可以拿好幾個學位 。

不僅如此，老柯的助理回捐給民進黨的，也不算少吧？光是網站上公開資料可以查到的，這幾年來老柯底下助理們回捐給民進黨的，就超過300萬了：何佩珊，前柯建銘辦公室主任，現任行政院副秘書長，捐給民進黨73萬4858元。周立軒，知名柯建銘辦公室助理，捐給民進黨18萬7000元。劉世偉，柯建銘辦公室助理，捐給民進黨72萬3857元。胡惠婷，柯建銘辦公室助理，捐給民進黨72萬9857元。蔣念祖，柯建銘辦公室主任，捐給民進黨72萬9857元。

「嗯？三百萬不是錢嗎？」他質疑，怎麼那麼巧，柯建銘公費助理捐助數字按年份比對，超過87％相似，是巧合還是責任額？按照綠營的指控，有沒有涉嫌國庫通黨庫？新竹市長選舉到現在以來，高虹安的每一個行為(包括十年前的進修)都被老柯陣營定調為犯法，一方面舉著舉著正義的大旗出征別人，一方面自家助理也是每年回捐給自家政黨，又是哪一招？好好一個市長選戰，被老柯陣營玩得穩贏不輸，真的很民主進步。