58歲港星黃一山曾是「星爺」周星馳的御用配角，演過電影《逃學威龍》、《九品芝麻官》、《唐伯虎點秋香》等，幽默又生動的演技備受喜愛。近日，他與香港80年代三大美女溫碧霞、翁虹、陳嘉容（現改名：陳繹嵐）聚餐，分享與她們的合照，引起熱議。

黃一山8日在微博發文：「開心見到溫碧霞、翁虹、陳嘉容等眾多美女，祝周董生意興隆，財源廣進。」從合照中可以發現，他和一大群朋友相約吃飯，溫碧霞、陳嘉容、翁虹都是座上嘉賓。

黃一山和溫碧霞（右圖）、陳嘉容（戴帽子者）合影。（圖／微博@黃一山）

此外，黃一山分別與三位美人留下同框照，身為性感女神代表的溫碧霞，妝髮完整、打扮時髦，渾身散發強烈的女神氣勢；翁虹留著過肩中長髮、戴著髮箍，臉上薄施脂粉，身穿黑色亮片服飾，相當貴氣；陳嘉容則戴著黑色畫家帽、搽上紅唇，看起來很有氣質。

黃一山和翁虹（左）、陳嘉容（右）合照。（圖／微博@黃一山）

值得注意的是，溫碧霞、翁虹和陳嘉容三人的年齡加起來157歲，不過她們身上卻沒有留下歲月的痕跡，各個青春美麗，網友不禁盛讚：「太美了吧」、「陳嘉容真漂亮」、「女神就是女神」。