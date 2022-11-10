德國政府今天阻止中企收購兩家德國半導體公司，經濟部長哈柏克表示德國不天真，有必要捍衛自己的國家利益，確保半導體業的主權。

德國內閣今天以國家安全可能受威脅為由，禁止Elmos晶片廠賣給北京賽微電子控股的子公司瑞典晶片商Silex，一家中國公司收購ERS Electronic的計畫也被內閣打回票。

ERS Electronic是德國一家為半導體業者提供溫度測量設備的廠商。

一天內阻止中資收購兩家半導體業者，德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）表示，目的是保護德國的國家安全和關鍵基礎建設，「尤其在半導體領域，德國有必要確保科技和經濟的主權」。

哈柏克強調：「貿易和市場有可能被當作施壓的工具，德國不天真，有必要捍衛自己的國家利益。」

他預告，德國將繼續動用「對外貿易法」阻止外資收購，並調整德商投資海外的擔保政策，以減少依賴和推動供應鏈的多元化。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）日前不顧各部會反對，批准中國遠洋運輸公司（COSCO）入股漢堡港的一個碼頭，如今蕭茲在內閣會議跟進經濟部，反對將晶片廠賣給中國，顯見半導體產業對蕭茲政府的重要性。

德國情報單位也反對將Elmos賣給中資；聯邦情報局（BND）局長卡爾（Bruno Kahl）上月才在國會舉辦的公聽會警告，中國將利用科技或經濟槓桿貫徹政治目的，「一旦中德之間出現分歧，（北京）就會動用這些籌碼」。

事實上，德國阻止中企投資高科技產業不是第一次，2020年才以國家安全為由，否決中國航天科工集團收購雷達技術公司IMST，今年4月阻止北京誼安醫療集團併購呼吸器製造商Heyer Medical。

整體來說，德國對中資入股的態度近年變得更謹慎，俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，更刺激德國警覺對中國市場的依賴。（編輯：林治平）1111109