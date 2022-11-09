繼今年初於台北插旗後，高爾夫精品選品品牌「ASH GOLF」在台中七期市政路開設旗艦店，今（9）日盛大開幕！ASH GOLF台中店以佔地70坪街邊店形式展店，為大台中高端消費者打造奢華舒適的複合式購物空間，提供多品牌的高爾夫精品與尊榮服務，提供最時髦的購物體驗。

業者表示，ASH GOLF台中店引進國際知名高爾夫品牌，包含DESCENTE GOLF、G/FORE、PETER MILLAR、CALLAWAY、LAMBDA、PAYNTR、CHUCUCHU、WAAC等，全系列充滿設計感的服飾也引領潮流，模糊了從球場到日常生活的界線，ASH GOLF將會持續引進國際最新、最流行的話題品牌，為大台中消費者提供多元的購物選擇。

值得一提的是，韓國高爾夫品牌WAAC更是全台獨家進駐！以「WIN AT ALL COST」為口號，模糊對手的注意力來取勝，WAAC是個追求趣味性與流行時尚的高爾夫品牌，以愉快而詼諧的方式重新詮釋取得勝利的強烈渴望。許多知名韓星球友指定穿搭，包括少女時代秀英、FT Island李洪基等都穿出獨特亮眼的風格。

WAAC也擁有高人氣吉祥物WAACKY，邪惡可愛的小惡魔形象狙擊大眾的心，更推出造型推桿套及擦球巾，顛覆一般高爾夫嚴肅的刻板印象，非常吸睛。9日開幕首日，WAAC加碼推出滿10,000元送小惡魔綁帶高爾夫球帽，數量有限，送完為止。

今日開幕活動上，邀請人氣高爾夫KOL完美演繹了WAAC秋冬穿搭，不規則滿版LOGO的撞色針織系列更顯俏皮時尚，一出場就成為全場亮點。ASH GOLF台中旗艦店不僅有明亮寬廣的奢華空間，還有滿足消費者多樣需求的風格商品，也能接收到高爾夫市場的最新流行資訊，可望成為大台中高爾夫愛好者的購物天堂！