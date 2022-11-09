美國期中選舉持續開票，此次將改選36州州長。據美聯社預測，整體而言變化不大。民主黨在威斯康辛州、紐約州與密西根等搖擺州成功抵擋共和黨挑戰，加州州長紐森（Gavin Newsom）篤定連任。共和黨現任州長在佛羅里達州與德州取得壓倒性勝利。馬里蘭州與麻州變天，由民主黨候選人取代共和黨州長。

美聯社在開票後不久便預測，紐森將擊敗共和黨對手達利（Brian Dahle）順利取得連任，主因在於領先幅度極大。

美聯社推估，儘管威斯康辛州與紐約州長選舉競爭激烈，但民主黨現任州長埃弗斯（Tony Evers）與霍楚（Kathy Hochul）可望擊敗共和黨對手米契爾斯（Tim Michels）與澤爾丁（Lee Zeldin）。

共和黨在佛羅里達州與德州取得絕對優勢，該黨現任州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）與阿博特（Greg Abbott）順利贏得連任， 原因在於兩人擁有穩固基本盤支持。