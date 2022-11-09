隨著美國期中選舉陸續開票，共和黨可望拿下眾議院多數席次，參議院控制權則勝負難料。這意味著：美國國會由兩黨分治的機率攀升，分析師認為這有利於股市長期走勢。

美國期中選舉改選眾議院435個全部席位、參議院35個席位與36州州長。據美聯社預測顯示，共和黨在眾院目前掌握199席，高於民主黨172席，只要218席便能掌握眾院。

共和黨在參院獲得19席、目前席次來到48席；民主黨獲得12席、控制48席。參院共有100席，若兩黨皆為半數50席，則身為議長的副總統將成為關鍵一票。

喬治亞州參議員選舉戰況激烈，兩黨勢均力敵。目前已開票98%的結果顯示，民主黨候選人華諾克（Raphael Warnock）與共和黨對手沃克（Herschel Walker）得票率分別為49.4％與48.5％。

依該州規定，若無候選人取得過半票數須再進行12月決選，因此民主黨能否保住參院控制權，可能要到屆時才能揭曉。