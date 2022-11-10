國民黨台北市議員徐巧芯曝光民進黨台北市長候選人陳時中的餐敘照片，質疑陳伸出「鹹豬手」，對北市聯醫松德院區副院長李雅玲牽手、摟肩。陳時中則表示，李雅玲有致電向他道歉，他透過機要祕書回應「愧疚大可不必」，因為這件事都是別人的不對。東華大學教授施正鋒表示，民進黨前主席許信良至少會說，我們都犯了男人都會犯的錯，陳時中都不願意承認。

針對被曝牽手人妻，施正鋒9日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，陳時中是心虛、又惡人先告狀，因為這不是法律問題，這是人品問題。

施正鋒接著表示，這不是在檢討陳時中過去在當疫情指揮官，到底決策怎麼樣、未來當市長怎麼樣，而是說他現在的人品讓人家高度懷疑，你喜歡嗨、喝紅酒、唱歌，是一回事。但是看到那連續的幾張照片，階梯只有一階而已，需要牽手？

施正鋒指出，外國名人、影星跟粉絲合照，他的手都放得很小心，除非他是小朋友、年紀小很多的，陳時中這件事，難道對方是乾女兒、學妹嗎？可以這樣嗎？那種態度，許信良至少會說，我們都犯了男人都會犯的錯，至少許信良願意承認犯錯，但到目前為止，陳時中都不願意承認。

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