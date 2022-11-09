中信兄弟隊長王威晨先前因左大腿拉傷從季後挑戰賽第3戰開始缺陣，好在經過治療後在「台灣大賽」系列賽第3戰回歸，他欣慰身為隊長的自己經過這次大賽看到學弟們成長，「好在自己也有趕上，沒有拖累球隊。」

王威晨在系列賽第3戰歸隊，今天繼續鎮守三壘，8局下兄弟僅領先樂天桃猿1分，面對對方終結者豪勁，王威晨打出往一壘方向的滾地球，由一壘手朱育銜接球後踩壘出局，但他認為是自打球，兄弟也提出挑戰，但並未獲改判，當下王威晨罕見有較大情緒。

他說：「我故意的，振奮一下，但我真的沒有在騙，真的瘀青了，豪勁的球容易讓我們打到腳，但沒關係啦！這就是比賽一部分，畫面比較難看到，但我是真的，沒有在騙。」

王威晨也解釋自己動怒的原因，「因為我覺得我還有打擊機會，又是1分差、關鍵時刻，情緒沒有收住，我也會再改進、再冷靜一點。」連兩年已隊長身分帶領球隊一起奪冠，他最欣慰的是看到學弟們的成長，「很開心，因為真的很不容易，今年高低潮起伏滿大的，最開心的是因為身為隊長，幫助很多沒經驗的選手都成長。」

能夠完成連霸，王威晨認為自己會把MVP頒給「岳家兄弟」岳東華、岳政華，「他們串連起攻勢，又打回超前分，他們打的每一分對球隊都很重要，他們兩個連線在這個系列賽一直想辦法上壘，製造機會給後面打。」

而總教練林威助的媽媽在大賽前發生嚴重車禍，必須要醫院、球隊兩頭跑，身為過來人的王威晨也感同身受，「我覺得非常困難，因為家務事真的沒辦法，必須要累一點，也是辛苦林桑了。」