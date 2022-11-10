台中上市櫃建商前三季獲利報佳音！其中，總太地產（3056）賺最大，前三季稅後純益14.13億元，EPS高達6.44元，創下同期新高，也是前三季的「獲利王」！其次是大城（6171）賺3.47元、豐謙（5523）賺3.11元；櫻花（2539）、順天（5525）也都賺2元以上，獲利表現均亮眼。

總太地產第三季稅後純益11.28億元、暴增30倍，EPS達4.82元、獲利創下單季新高，且已賺贏去年全年的3.01元！

大城地產前三季稅後純益3.46億元，EPS為3.47元，獲利表現突出；前十月營收19.43億元，年增71.34％。

豐謙建設前三季因無新案交屋入帳、營收雖然大幅衰減，但在豐厚的業外收益助攻下，稅後純益4.82億元，EPS仍達3.11元。

此外，櫻花建設、順天建設前三季EPS分別為2.09元、2.06元，獲利表現不俗。其中，櫻花前十月營收62.64億元，年增186.8％；順天前十月營收42.92億元，年增868.3％，今年全年營收與獲利有機會攀新高。

總太地產受惠台中市北屯區「共好MELODY」與「聚作」兩個完銷建案，自第三季起陸續交屋入帳，10月營收暴衝到25.1億元、年增231倍，挹注前十月營收高達84.46億元的歷史新高，年增133％。