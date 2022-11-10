由台東縣政府主辦的首屆【台東光祭】，以「能量滿滿．在一起」為主題，於知本溫泉區展出大型聲光藝術作品，展區涵蓋露營區草坪、樹林，以及周邊溫泉路、知本圳步道等範圍；參與的12組藝術家，有遠從法國來的，更有在地重量級藝術家，藉著【台東光祭】讓大家看到台東強大的藝術能量。

家裡透出的光帶來溫暖

創作《Ruma家家有火》的卑南族藝術家伊命．瑪法琉說，由於【台東光祭】以光為主要元素，讓他想起卑南族傳統家屋，因為用竹子、木頭、石頭建造，都會有些縫隙，夜晚家人在屋內煮食生火時，整個屋子就會透出溫暖火光。Ruma 即是卑南族語「家」的意思，家是溫暖的、可以在一起休息的，也是一個有愛的地方，伊命希望藉著傳統家屋發出的光，為人們的心找到家所帶來的支持力量。

連結萬年時光的強韌能量

在台東定居超過20年的藝術家饒愛琴，則選定了三株台灣海棗樹作為作品《台灣海棗。能量連線》的主幹。饒愛琴說，台灣海棗是一萬多年前就出現在台灣的植物，是生物界珍貴的活化石。它曾被冰河封存在240公尺厚的冰層之下，又在如今炎熱的天氣中生長得很好，足見其生命力之強韌。

饒愛琴_台灣海棗 能量連線。(圖／臺東縣政府提供)

饒愛琴在海棗樹之間結起網絡，拼貼了鏡子與六、七〇年代的老磁磚，象徵新舊時光的連結，也讓人們在時間中看到自己。這三棵樹下即使白天也很涼爽，因此她在樹下放了兩張竹椅，觀者可以或坐或躺，聆聽風吹海棗樹葉彷彿海浪的聲音，感受海棗樹與陽光帶來的強大能量。

綿延海浪般的光影變化

禹禹工作室的大型地景式作品《光盾》，綿延連接的盾狀弧形線條，像東海岸的波浪，也像是人們一起歌唱跳舞時手拉著手的景象。走進作品之中，光線隨觀者步伐變化，在末端回望來時路，會發現全然不同的色彩帶來另一番景象。

禹禹工作室_光盾。(圖／臺東縣政府提供)

溫泉帶來療癒力量

將樹林營造成溫泉的《金勵湯》，創作團隊「有用主張」是台灣第一個獲邀參加阿姆斯特丹光節的藝術團隊。燈光線條不斷向上流動，彷彿溫泉熱騰騰的水氣與能量不斷從地底湧出，周遭的環境也被放上了黃、橘、紅等秋天的色彩，讓人們以視覺藝術感受到秋天裡溫泉帶來的無限精力。

【2022台東光祭】知本展出到11月13日閉幕，快把握時間，前來感受過這結合環境的聲光藝術之美！

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