「臺灣國際衝浪公開賽」睽違兩年再度回歸國際等級，將於11月12日在臺東金樽漁港盛大開幕，連續9天活動吸引來自世界各國頂尖選手報名參賽。這次與世界衝浪聯盟(World Surf League，簡稱WSL)共同舉辦男子QS3,000積分賽及女子QS5,000積分賽，包括來自亞洲、大洋洲及歐洲等地區超過10個國家百餘名新秀選手與善戰多年的職業選手齊聚參與臺灣唯一的國際衝浪賽事！

在參賽名單中令人最受矚目的包括曾連續7年參與WSL世界總冠軍巡迴賽(CT賽)的紐西蘭知名女子選手Paige Hareb，將來臺參加首次在臺灣舉辦的女子短板QS5,000積分賽；目前在QS積分賽-亞洲區排名第一的瑞典選手Kian Martin和QS積分賽-亞洲區排名第二，同時也是2016年臺灣國際衝浪公開賽QS1,500積分賽的冠軍得主的印尼籍Oney Anwar，將在今年的男子短板QS3,000積分賽同場較勁。本場賽事也是WSL今年度最後一場高積分賽事，吸引全球頂尖選手爭奪積分以進入明年度(2023)WSL全球僅8場、僅次於世界總冠軍賽的CS挑戰賽(Challenger Series)的資格。

邱晉豪chin hao,chiu-4。(圖/ 臺東縣政府提供)

在臺灣選手名單中，12歲開始練習、衝浪資歷超過10年的臺灣衝浪國手邱晉豪帶著強大的企圖心、純熟的技術和爆發力準備晉級世界積分賽的行列，將在本次賽事中與來自亞洲、澳洲、大洋洲等地區排位前三名的選手戰浪搶分。

今年活動特別規劃的「特殊表演賽」則邀請臺東在地青少年、臺灣資深長板代表、藝人代表、兄弟檔、家族檔等衝浪好手加入，帶來衝浪復古長短板的海上表演，國際衝浪界「明日之星」Jarvis Earle也將於決賽週末來到比賽現場進行經驗分享交流。Jarvis Earle身為澳洲青少年冠軍選手，加入QS積分賽制不到兩年排名急速躍升，預估明年4月賽季結束時排名將提升至第4位，優秀表現引起運動品牌及國際媒體高度關注。

Sara_Wakita-WSL-TSH攝。(圖/ 臺東縣政府提供)

縣府交觀處表示，臺東金樽浪點是國內衝浪運動具高度挑戰性的最佳場域，未來縣府也將持續善用在地優勢發展東海岸水域運動產業，扣合「慢經濟」政策發展屬於自然真實的經濟模式。歡迎大家一起「東漂」沿著台11線慢遊漫走，感受衝浪運動所帶來心靈與生活的悸動。更多賽事活動資訊請上臺灣國際衝浪公開賽官網查詢。(臺東縣政府廣告)