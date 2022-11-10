透過對顧客進行個性分析與診斷，找出合適的色系，以及能夠展現個人特質的服裝單品。（圖／Frenchic🄬個人形象規劃）

在現代社會下，外在形象也是競爭力的一環，尤其出社會工作後，更要全面檢視自己的外在形象，以突顯內在特色，於是協助提升自我質感與能力的形象顧問，也越來越受到歡迎。形象顧問會依個人身分、職業來進行外在形象管理，從個人特質出發，解析適合的色彩、穿搭、衣櫥管理，有策略打造個人特色，進而展現自我魅力。

發掘個人形象特色

找出與氣質相符的打扮

同樣是為人搭配服飾，但形象顧問跟造型師究竟有什麼區隔，是許多人的疑問。從小就接觸時尚雜誌，「Frenchic🄬個人形象規劃」創辦人與形象顧問Megan提到，造型師通常針對藝人、模特兒等有特殊角色定位或出席特定場合設計造型，而形象顧問的重點在於找出一個人的性格特質，為他分析合適的妝容與儀態，並且搭上與個人氣質相符的日常服裝，讓他不再為自己的形象定位感到迷惘，「可以讓一個人感到更喜歡自己，在這種自在狀態下，個人魅力就能自然而然地由內而外散發出來。」

Megan說，其實形象顧問存在已久，只是以前普遍認為商務人士或金字塔頂端的客群才需要，有種為了展現專業領域的說服力，才需要形象管理的刻板印象；直到近5、6年，大眾生活品質提升，關注自己給予他人印象、渴望塑造個人風格的人變多，才讓形象顧問這項工作逐漸受到關注。

Megan在2010年前往英國留學時，在畢業舞會上發覺，穿著得體是能夠瞬間讓自己與他人有所不同的方式，因此啟發了她成為形象顧問的想法。於是在這之後，她參加了時尚顧問前輩開設的課程，學習色彩、身型判斷、風格診斷等專業課程，同時結合自己從小閱讀時尚雜誌累積的品味，期望能幫助每一個對自我形象呈現感到迷惘的人。

形象診斷的第一步，Megan會從客戶的五官、體型與膚色判斷客戶適合的風格與色彩。（圖／Frenchic🄬個人形象規劃）

在形象診斷的過程中，Megan會協助客戶進行衣物審視，找出可以為自己形象定位的單品。（圖／Frenchic🄬個人形象規劃）

三階段檢視客戶形象

逐步達成理想風格

形象顧問的工作大約可分為三個階段，首先是形象診斷，Megan會從一個人的外表開始觀察，像是膚色、體型、五官，並由此找出適合哪種設計、色彩和圖案，「例如透過色布反射，會反應出肌膚的質感與紋理，有的顏色可以改善膚色不均，有的則可以讓肌膚顯得較明亮，可藉此定調妝容與服裝的色系，甚至是合適的髮色。」接著從相談的過程中慢慢深入了解這個人，詢問他的需求、喜好與期望，最後再綜合膚色、體型、五官所對應出來的需求，製作出一份獨一無二的風格報告。

第二階段是檢視衣櫥、進行衣櫥瘦身，Megan指出，在這個可以說是物質過剩的年代，必須果斷淘汰多餘的衣物，僅保留最適合和最喜歡的衣物。Megan補充，近年興起的斷捨離風潮也讓形象顧問越來越受歡迎，「當精準地為自己的形象定位後，衣櫥只會剩下適合的單品，就能少花點工夫在雜亂的衣服堆裡煩惱選配。」例如五官清秀小巧的人，若是穿著設計感過於強烈與華麗的服裝，反而會被衣服搶過風采、失去自我特色，「這時會建議客戶留下低調內斂、簡約典雅的服裝，才能突顯出自身的清新氣質。」

第三階段是陪同購物，Megan會根據客戶的喜好、預算和生活習慣等因素，陪同購買未來一季的衣物與配件，並做好基本搭配，讓客戶日後自己穿搭時，能有明確的依據。例如在喜好與預算內，生活習慣就是採買時相當重要的考量，像是有過敏體質的客戶和是否有送洗衣物的習慣，都會影響到材質的選擇；騎機車通勤的人，則需要防曬、防風、方便活動的機能單品，如果因為挑選到不合適的服裝，造成客戶穿著時的不自在，就會影響給予他人的外在印象。

這三階段並非能在一天內達成，而是以2至4小時為單位分成多天進行，Megan說，形象顧問需要藉由「立體地了解一個人」，從多次的聊天及相處過程中來感受這個人，然後將抽象的感覺轉化爲具體的穿搭建議，並非套用公式就能得到解答，如此量身改造，才能讓客戶打從心底喜歡並接受。

善用溝通引導

幫助客戶發現最好的自己

如今的Megan已成為極受客戶信任的形象顧問，但她回顧自2016年踏入這行以來，其實也遭遇不少挑戰。她提到，形象顧問的技術理論，需要經過逐漸累積經驗，才能更精準、生動地呈現在客戶身上，而不是只淪為好看卻不實用的紙上談兵。

此外，雖然現在形象顧問依然算是小眾市場，但找出自己除了專業技術之外的優勢，才是立足的根本。於是她學習催眠，期望從一個人的潛意識來探索形象風格，她引用法國時裝設計師Coco Chanel的話：「風格不僅存在於服裝，也與我們的生活、想法和經歷息息相關」，來闡述潛意識裡有著一個人如何成為現在模樣的軌跡，循著這條線索，能讓客戶真正的了解自己是誰、想要的是什麼、為自己做決定，然後才有能力找到自己的內在風格。

引導、同理和協助客戶發現最好的自己，並用合適的外在裝扮來表達。Megan認為形象顧問要具備專業感，但避免給人權威感，不因為自己的專業，就要求客戶一定要接受自己認定的外在標準。Megan分享曾收到一名喜歡繪畫的客戶的訊息表示，在Megan為他所挑選的服裝中，有一件的圖樣，竟跟自己所繪製的內容如此近似，這種與客戶潛意識相通的感覺，讓她特別開心，「知道的當下，我知道我做對了。」Megan希望透過自己的幫助，能讓每個人在照鏡子時都能開心地做自己、開心地跟自己say hello，這就是對形象顧問最好的肯定。

形象顧問Megan（圖／Frenchic🄬個人形象規劃）

姓名：Megan

職業：形象顧問

特質：擅長挖掘客戶在需求、具有同理心。

工作任務：協助客戶找到符合個人氣質的衣著風格，規畫具有個人風格的衣櫥。

核心理念：透過探索外在形象認識內在自我，找回並啟發自己的美。

本文作者：YuhShan

(本文摘自《台北畫刊11月號658期》)