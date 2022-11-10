台北街巷熱鬧繁華，處處是驚喜，但其實隱藏在喧囂之下的地底世界，也蘊藏偌大的地底建築、迂迴的地下密道，步步都充滿驚奇。策展團隊「孩在」創辦人林心恬曾在台北地底空間舉辦展覽，認為台北的地下世界充滿亮點，透過她的引領，帶我們共同展開一場「不見天日」的地下小旅行！

探訪藏身公館商圈的地下水宮殿

談起自己開始探索地下世界的契機，林心恬表示，由於工作需求，常要尋找獨特的策展場地，因此平時便會留心城市中較鮮為人知的場所，而地底空間便是其一。也因為這樣，她在某次參與活動時認識了觀音山蓄水池，即被其雄偉建築深深震撼。

回憶起第一次走進觀音山蓄水池的情境，林心恬說道，「我從自來水園區沿著步道上山後，抵達一座醒目的紅色建築，走進去就會通到日本時期建造的觀音山蓄水池。很難想像在熱鬧的公館商圈裡，竟然藏著這樣一座地底祕境！」

「陽明湧泉」為日本時期的水源禁地，如今成為旅人口中迷人的「藍寶石泉」。（圖／臺北自來水事業處）

觀音山蓄水池帶有當時流行的新古典風格，當訪客進入建物後，沿著通道往地底走，漫步在混凝土牆柱間，可以感受到濃厚溼氣，耳畔傳來水滴落下的回音，雙眼所見是一排新古典風格立柱，宏偉得像是一座地下宮殿。而在參加導覽之後，林心恬才知道，原來觀音山蓄水池的誕生，是因為19世紀末台灣傳染病盛行，日本總督府為改善用水衛生，便依英籍顧問威廉・巴爾頓的選址，由建築師森山松之助在今日公館小觀音山興建唧筒室，導引新店溪水，淨水後儲存於蓄水池再供給市民使用，如今則成為城市裡迷人的地下景點。

走入水源地與祕密通道

另一處令林心恬印象深刻的祕境，則是同樣興建於日本時期的「陽明湧泉」。她分享，其實陽明湧泉隸屬於「草山水道系統」，是日本人在1925年因應台北人口成長而新開發的水源，當走進有著深鎖鐵門、由安山岩打造的石室內，就會看到有著豐沛水量的陽明湧泉，泉水在光線折射下呈現淡藍色，彷彿藍寶石般瑰麗迷人，也因此有「藍寶石泉」的美稱。「這裡過去鮮少開放，現在人們可以透過參加臺北自來水園區『好水探秘』行程，一探這祕密景點，甚至直接在林木蓊鬱的清幽水源地，品嘗清甜的泉水。」

而在觀音山蓄水池、陽明湧泉之外，林心恬也推薦大家一探藏身於圓山大飯店的圓山東、西密道。圓山大飯店過去為總統、政要下榻、聚會之處，這兩條螺旋式、向下盤旋的密道是在1973年圓山大飯店本館落成時，為讓到訪友邦元首、政要及賓客能於緊急情況時躲避而打造的逃生路線，其中西密道還有座磨石子滑行道，如今則成為少見的「密道溜滑梯」。這兩條密道塵封數十載，如今在整修後對外開放，歡迎人們前往感受過往「元首級」的專用路徑，並在探祕後享受圓山大飯店的國宴級美食饗宴，體驗「總統級」的套裝行程。

圓山西密道裡有條20公尺長、約一人寬的磨石子滑行道，光滑而陡急，令許多旅人印象深刻。（圖／圓山大飯店）

體驗地底環境的更多可能性

林心恬進一步分析，觀音山蓄水池、圓山東、西密道這類地底祕境，過去多是重大施政建設或政治場域，隨著時光流轉一度荒廢，如今則在觀光發展等考量下重新向民眾開放，這些地點不僅是理解城市歷史的重要起點，獨特的地底環境特性，也賦予這些場域多樣的可能性。

「除了應用於觀光，我也非常建議善用地底空間陰暗、潮溼、容易產生回音的特性，進行當代藝術的展演。」林心恬舉例，丹麥的地下當代博物館「Cisternerne」便是由地下蓄水池改建而成，曾邀請藝術家塩田千春到此布展，以地下不時傳出的隱隱水流聲為背景音，搭配藝術家布置的連紗線和金屬裝置藝術作品，交織出魔幻的氛圍，為地底空間開創出新的可能。

從地下建設、密道到藝術展演，看似幽暗的地底，其實有著無窮的趣味與變化，林心恬期許，未來的城市旅行不再只限於地面，換個視角，在地下祕境也能感受城市的往昔與如今，為旅行帶來更多樂趣。

PLUS! 台北地底祕境 2 選

除了上述地底基地，台北圓山自然景觀公園周遭也藏有地下坑道，鄰近的台北市立美術館也正在興建新的地下展館，讓人看見地底世界的更多可能性。

山腹裡的圓山坑道 看見城市歷史痕跡

位於原兒童育樂中心所在之圓山山腹內，藏了一條逾100公尺的「圓山坑道」。圓山坑道原是日本時期因應軍事、防空與避難等需求所設，國民政府來台後也因應空防需求擴建。如今走進圓山坑道可看見不同時期的坑道設計、當時工作人員的起居空間，以及現仍留存的雙層防爆門、吊床掛鈎等戰備物件，讓人在重見天日的地底軍事祕境中，感受戰時的緊繃氣氛。

圓山坑道原是日本時期因應軍事、防空與避難等需求所設，國民政府來台後也因應空防需求擴建。（圖／台北市觀光傳播局）

全台首座地下美術館 2028即將登場

開館迄今近40年的台北市立美術館，將在花博公園美術園區地底擴建全台首座地下美術館！新館主建築藏身地下，搭配局部地上覆土建築，未來陽光將透過玻璃，漫射至地下空間裡；到了晚上，透射出光線的地下空間則彷彿一只半露在外的發光盒，散發寧靜柔和的氣息。北美館地下美術館預計2028年完工，屆時將成為連結地上公園綠地、地下藝文場域的實驗性展演空間，值得期待。

開館迄今近40年的台北市立美術館，將在花博公園美術園區地底擴建全台首座地下美術館。（圖／台北市立美術館）

本文作者：郭慧

(本文摘自《台北畫刊11月號658期》)