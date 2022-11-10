如果你準備投放廣告，而你關心的仍是十大雜誌是哪幾家，要買版位或是買時段，你就落伍了。北士設計（pace design）負責人、台灣設計師入口網站黑秀網（heyshow.com）創辦人唐聖瀚說指出，自2000年google關鍵字興起後，隨著傳統媒體式微，網路興起，媒體傳播被社群傳播取代後，大眾傳播已經出現翻天覆地的改變。

這個改變是：廣告公司經營粉絲團、設計公司做網路廣告、公關公司接產品設計、行銷公司則上述通包。與消費市場息息相關的四大產業：廣告、設計、行銷、公關的區隔都不見了，最終四者整合為一個行業。這個行業該如何稱呼，目前尚未有共識，學術圈普稱為「智力產業」，而唐聖瀚則以「超設計」名之。

超設計產業工作者的工作目標，就是幫客戶進行品牌規劃與行銷傳播，所以從產品的命名、網站廣告的製作、社群經營到銷售活動等，全部包含在內。唐聖瀚說，應此需求，超設計產業工作者必須認知，不能再堅持只做一件事，而必須什麼都會做。而客戶端也同樣要有認知，每個企業也都是一家自媒體，要能自己行銷、自己設計版面、自己更新與推廣。在過去，這個工作可以委託給外人，但現在所有網路上的例行工作都必須自己能做。

唐聖瀚說，千萬不要小看公司裡負責經營網路的小編，一般人以為小編就是個懂網路的年輕人，實際上，小編威力可大了！因為網友的疑問，小編必須第一時間回答，所以他既要負責網路行銷，又要負責客服，還要了解倉儲、通路與銷售，三、五年後，不同部門的權力等於都集中至他手上了。所以小編不會是一個人，而是一組人。以唐聖瀚經驗，一家40至50人的公司，小編部門大概要4至5人才敷使用，而且他們必須具備超設計產業的工作資歷者才足以勝任。

唐聖瀚提醒企業主，在網路時代，所有的行銷都建立在數據基礎上。他以前替客戶製作廣告，設計一個可以使用半年，但現在必須同時設計一百個，然後一起丟上網測試，三天後找出有效者，再製作一堆類似的進行第二波測試，最後才找到最有效的哪一個。至於為什麼是它，誰也無法回答，因為點擊率與轉換率就是答案。

在網路時代，要如何以超設計產業的思路發現問題、解決問題，並以最快的方法在網路傳播品牌訊息，時報大師會館大師講堂「如何像設計師一樣思考---各行各業都能運用的創新方法」一課裡，唐聖瀚將有更精彩的回答。

慶祝時報大師會館正式上線，即日起至11月30日止，註冊會員即享500元購課金，把握時機，上線學習，千萬不要錯過！