白銀價格相較黃金便宜，被市場稱為「窮人的黃金」，根據日媒報導，印度的白銀進口量激增，今年前8月的進口量相比去年同期增加40倍，由於印度盧比貶值、進口關稅調漲，進而推動黃金價格上升，印度年輕人轉而偏愛白銀，甚至有可能取代在傳統上作為婚禮和祭祀禮品的黃金。

根據日經中文網報導，印度白銀的進口量明顯成長，印度工商部統計顯示，1~8月白銀進口量達到約6370噸，預期2022年有可能創下歷史最高進口量，主要原因是白銀價格便宜，國際行情價格約為每盎司20美元，僅為黃金價格的80~90分之1左右。

報導指出，印度國內的黃金價格居高不下，消費者正在減少買入黃金，印度1～8月的黃金進口量約為460噸，比去年同期減少33％，作為黃金國際指標價格的紐約期貨目前約為每盎司1700美元，比2021年底下跌約1成，但由於印度盧比兌美元貶值，印度國內感受不到黃金零售價格的下降。

此外，印度為了縮減貿易逆差，7月把黃金進口關稅從7.5％提高至12.5％，也推升了黃金價格。美國調查機構OEC的數據顯示，在印度黃金是僅次於原油的第2大進口商品，2020年進口額占整體的5.9％。

日本貴金屬市場協會的代表理事池水雄一表示，用於珠寶和工業的白銀需求成長，將成為推高價格的關鍵，白銀可能不再是「窮人的黃金」。