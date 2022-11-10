為了擺脫對俄羅斯能源的依賴，歐洲大肆採購液化天然氣和石油作為替代來源救急，但也因此擠壓國際市場導致部分國家陷入能源短缺，位於東南亞地區的越南就因此不得不關閉部分加油站，造成數百萬計的駕駛陷入汽油匱乏。

商業內幕報導，越南胡志明市已經有多加油站被迫關閉或暫停加油服務，因為供應短缺，當地民眾多以機車為代步工具，數百萬名駕駛正努力取得汽油，根據當地媒體報導，河內、胡志明市等越南大城市已經有加油站關閉。政府已經下令調查業者，是否有違反貿易協議之嫌。

針對此事，越南工商部部長阮鴻延（Nguyễn Hồng Diên）將原因歸咎於歐洲加大對石油產品的採購力道，天然氣的供應也持續下降。另外，他還提到匯率波動對煉油廠以及成本上升所帶來的影響。

除此之外，由於政府制定的限制價格措施，燃料經銷商因為無法將高漲的成本轉嫁給消費者，利潤受到擠壓，並衝擊加油站供應。

對俄羅斯原油的禁運將在12月生效，為了尋求俄能源的替代來源，歐洲正與亞洲買家在石油供應上展開激烈的競爭，另一方面，美國則持續主導對俄油出口制定價格上限，目前傳已與盟友達成共識。