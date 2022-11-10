百里侯選舉倒數計時，這次共有12位候選人角逐台北市長寶座，競爭激烈。根據《菱傳媒》9日公布的台北市長候選人支持度網路調查，國民黨候選人蔣萬安以36.48%，領先民進黨陳時中的33.47%和無黨籍黃珊珊的27.97%。此外，在可複選的情況下，有53.18%的台北市民表示絕對不考慮投給民進黨，遠高於拒投國民黨的37.37%。

根據《菱傳媒》的報導指出，現在在「討厭民進黨」的氛圍下，台北市民反綠情結持續攀升，從七月初44.08％的反綠比例，到現在的最新調查已經飆到51.31％，而深入分析可以發現，各年齡層反綠的比例都在5成左右，包括向來挺綠最給力的年輕選民，其中又50歲至59歲最反綠；而反藍則是逐步下滑，來到目前的35.47%，兩者相差約16個百分點。而在負面黨性方面，表示反綠的選民首度過半，再創新高。

《菱傳媒》同時也指出，蔣萬安和陳時中分別出現微幅上揚和下跌的走勢，黃珊珊則是異軍突起，對比9月21日《菱傳媒》公布的網路調查，成長3個百分點；而一路打「安全牌」的蔣萬安雖然民調走勢平穩，但都能維持緩步上揚和一路領先的態勢。

此項調查是由《菱傳媒》委託，台大政治系張佑宗教授問卷設計、皮爾森數據負責執行。針對台北市年滿20歲以上之網路人口，從11月1日至11月5日，共計進行5天，當中有效樣本為2540份。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負1.94%以內。