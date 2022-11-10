百里侯選舉倒數計時，台北市長這次共有12位候選人角逐寶座，競爭激烈。一份由網路媒體9日公布的台北市長候選人支持度網路調查，國民黨候選人蔣萬安為以36.48％，領先民進黨陳時中的33.47％和無黨籍黃珊珊的27.97％。對此，前立委郭正亮9日也爆出了「沈富雄的最新預測」，引發討論。

根據《菱傳媒》9日公布其所做民調，蔣萬安和陳時中分別出現微幅上揚和下跌的走勢，黃珊珊則是異軍突起，對比9月21日《菱傳媒》公布的網路調查，黃成長3個百分點；而一路打「安全牌」的蔣萬安雖然民調走勢平穩，但都能維持緩步上揚和一路領先的態勢。

而郭正亮9日在中天節目《綠也掀桌》中表示，對於《菱傳媒》的這份民調來看，他不認為黃珊珊有這麼高，「因為30歲以下的年輕朋友支持黃珊珊的比較多，所以網路就會比較高，網路大部分很多都年輕人」，而郭正亮強調，「可是正式投票顯然不是如此，我認為最後的結局，假設台北市其他參選市長的9人的得票率是0％，沈富雄打賭是蔣萬安43％，然後黃珊珊沒有辦法棄保，一定有20％以上，這樣去算陳時中就一定輸了，陳時中最多37％」。