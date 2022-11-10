中信兄弟奪下2連霸，4連勝橫掃樂天桃猿，捕手福來喜蹲捕領導投手有功，獲選勝隊優秀球員獎，這也是中職史上首位外籍捕手獲獎，他也期待明年能和球隊一起拚3連霸，「我迫不及待！兄弟有我的電話，歡迎隨時打給我。」

上半季因為採取三洋投策略，福來喜只能先在二軍等待機會，後來升上一軍後在他蹲捕領導下，本土投手表現亮眼，來到「台灣大賽」，系列賽前2場雖然打擊熄火，但他終於在第3戰找回攻擊火力，系列賽在攻守兩端都功不可沒。

能夠參與球隊奪冠，福來喜先感謝上帝給他一個健康的球季，回顧整季他也直呼不可思議並感謝家人的體諒，「謝謝他們支持我在這裡打球，我以兄弟為榮。」

今年因為疫情，家人無法一同來台，在二軍等待機會時福來喜也未想過要與球隊解約返鄉，就是希望能以自身經歷鼓勵打球的小朋友，「這世界上有很多人過得比我們辛苦，我想和他們說，永遠別放棄，保持正面心態，相信機會總是會來的。」

被問到明年是否想要續留兄弟一起拚3連霸？福來喜給出肯定的答案，「那當然，如果有這機會，我迫不及待獲得另外一份新合約了，球團有我電話，歡迎隨時打給我。」總教練林威助聽聞福來喜這樣說，笑著回答道：「我會再跟領隊說一下。」他也提到，未來當然會想繼續再合作。