俄羅斯國防部長謝爾蓋‧紹伊古(Sergey Shoygu)發布正式命令，「俄羅斯部隊撤退到第聶伯河右岸」，這意味著俄羅斯主動放棄首府刻松市(Kherson,赫爾松)，這是烏克蘭一直在等待的「無血收復」。

德國之聲報導，紹伊古與總指揮官蘇羅維金大將(Sergey Surovikin)聯合招開記者會，他說，「面臨烏克蘭軍隊的推進，俄軍隊應該在河的另一邊重新集結，以加強防衛。」

Moment Surovikin and Shoygu admit defeat in the Kherson direction and announce the withdrawal of troops. pic.twitter.com/10UZgVuIcm — Dmitri (@wartranslated) November 9, 2022

蘇羅維金說，由於補給線路都遭到切斷，已經無法再向刻松市和左岸的其他地區有效運送物資，經過討論後，紹伊古同意了撤出左岸，並在右岸設置防禦的建議。

從戰役的角度來看，放棄刻松市是合理的，面臨一個無法有效補給，又無法增緩的地方，就是個「雞肋」。已無法續戰，但放棄又必然損失士氣與形象。俄羅斯支持戰爭的網路客感嘆，「這是俄羅斯悲劇的一天。」

在 電報網(Telegram)擁有超過 130 萬訂閱的「War Gonzo」寫道：「顯然，我軍仍將離開這座城市，寫這篇文章時，真得很痛苦。」

「是的，這是俄羅斯軍隊歷史上的黑頁，俄羅斯恥辱的一天。」